الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين فى حادث مرورى بكفر الشيخ.. والعدد يرتفع لـ12 فى يوم واحد

حادث مروري
حادث مروري

استقبل مستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، السبت، شخصين إثر إصابتهما في حادث مروري بقرية "الزيني" بسيدي سالم، إثر اصطدام دراجة بخارية بسيارة على الطريق، مما أسفر عن إصابة الشخصين، ومن ثم تم تحرير محضر بالواقعة.

كما أصيب 10 أشخاص، السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى برج البرلس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما كان 5 أشخاص قد أصيبوا، الجمعة، في حادث مروري بقرية 58 طلمبات التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وعلى الفور تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، إشارة تفيد بوقوع حادث مروري بإحدي قري مركز الرياض أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة مابين كدمات وسحجات وتم نقلهم جميعا لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى.

أما يوم الخميس، فقد شهد إصابة 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق قرية العجوزين بدسوق، بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى دسوق العام.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مركز شرطة دسوق يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق قرية العجوزين دسوق، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى دسوق العام.

فيما أصيب 3 أشخاص، الأربعاء الماضي، في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل على طريق قرية كفر دفرية القرضا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.
 

سيدي سالم اصابة مستشفى حادث سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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