الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أول تعليق من وزير التعليم على جمع «حليب» بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة

جريدة الدستور

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن من أطلق شائعة وجود سؤال تعجيزي في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وهو "جمع كلمة حليب"، شخص مدفوع له بهدف إحداث شوشرة.

وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "شخص اخترع أسئلة ليصدر صورة للرأي العام، وهو شخص مدفوع له".

ولفت إلى أنه في أول يوم امتحانات الثانوية العامة العام الماضي، تم رصد جهات خارجية تصور تزاحم الأهالي، كما تصور حدوث غش جماعي، وتبين أن المدرسة التي صورت مدفوع لها لتأخذ اللقطة.

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