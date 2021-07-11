تنفيذ 7 مشروعات بقطاع البترول بالوادي الجديد بـ1.7 مليار جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع البترول بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة استثمارية قدرها 1.7 مليار جنيه، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2020-2021.

أضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الوادى الجديد شملت استكمال حفر استكشافى وإنتاجة بمناطق عمل الشركة العامة للبترول بتكلفة 1.5 مليار جنيه، المحافظة على الطاقة عن طريق إحلال وتجديد معدات حفر وإنتاج / وحدات نقل وأوناش/ تجهيزات واستبدالات الاستراحات والمعسكرات/ معدات هندسية وأجهزة قياس وورش بتكلفة 90.8 مليون جنيه، استكمال الأمن الصناعى وحماية البيئة بتكلفة 42.1 مليون جنيه، إحلال وتجديد محطات ومخازن المهمات وبعض المهمات المتنوعة بتكلفة 3.5 مليون جنيه، إحلال وتجديد المقر الفرعى للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بتكلفة 1.7 مليون جنيه، الأمن الصناعى وحماية البيئة من خلال إحلال وتجديد شبكات إنذار وإطفاء تلقائى وأعمال سلامة وصحة مهنية بالمحطات بتكلفة 1.1 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط إلى أن عدد الأسر التى تستخدم أنابيب بوتاجاز بمحافظة الوادى الجديد بلغت 58.5 ألف أسر، بنسبة 99.9% من إجمالي المحافظة، وتثمل 0.25% من إجمالى الجمهورية.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الوادى الجديد يصل إلى 153 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 5,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 21% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,5% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الوادي الجديد بخطة 20/2021، تم توجيه استثمارات بقيمة 1,5مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 25,5%، ويخص قطاع البترول استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 29,3%، ويخص قطاع الكهرباء 1,4 مليار جنيه بنسبة 23,8%، إلى جانب توجيه 366,5 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 6,4%، علاوة على توجيه 276 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 4,8%، إضافة إلى توجيه 593,4 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 10%.