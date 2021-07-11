إغلاق ٢٧ منشآة طبية فى حملة موسعة بالمنوفية

العلاج الحر بصحة المنوفية يشن حملة موسعة وزيارة ٢٧٢ منشأة طبية خاصة وإغلاق ٢٧ منشآة بالمحافظة

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، وفريق العمل بالإدارة علي مدار أسبوع واحد فقط بالمرور على مدن وقرى المحافظة خلال أسبوع حيث تم زيارة ٢٧٢ منشاة منهم ١١٩ منشأة مطابقة للاشتراطات الصحية والبيئية وتم غلق ٢٧ منشآة وسوف يتم استصدار قرار الغلق لنحو ٥٢ منشأة غير مطابقة وتم إنذار ٧٤ منشأة طبية لتلافي السلبيات البسيطة أثناء المرور.

وأشارت الدكتورة شيرين إلى أن فريق العلاج الحر بالمحافظة يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

وأكد السيد وكيل الوزارة على إستمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وعلي صعيد متصل واستكمالا لجولاته المستمرة للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية لمستشفيات محافظة المنوفية ، قام الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بزيارة مستشفى الباجور العام بعد عودتها لاستقبال المرضي .

وأثناء الزيارة رافقه الدكتور محمد سلامة ، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ، وتم التأكد من سير العمل وتواجد الفريق الطبي والانضباط الإداري بالمستشفى وذلك في إطار اهتمام السيد وكيل الوزارة بالارتقاء بالمنظومة الصحية بالمنوفية وأكد أن من أولوياته هي تقديم خدمات طبية بالمستشفيات علي اعلي مستوي .