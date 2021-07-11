الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب خلافات والديه.. انتحار مراهق فى سيدى سالم بكفر الشيخ

انتحار مراهق
انتحار مراهق

تسببت خلافات بين زوج وزوجته في انتحار نجلهما "م . أ" البالغ من العمر 19 عامًا بقرية "نايف عماد" التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن سئم خلافات والديه، وقرر التخلص من حياته بشنق نفسه بعد ترك والده المنزل بسبب تلك الخلافات.

وقد أسفرت التحريات الأولية لمباحث مركز سيدي سالم، أن سبب الانتحار هو خلاف والديه المستمر وعندما ترك الأب المنزل إثر تلك الخلافات قام إبنهما بالتخلص من حياته.

وعلى الفور قد تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة بمشرحة مستشفي سيدي سالم المركزي، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ومنذ قليل، فقد أقدم رجل بقرية الغبايشة التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، على قتل أخيه ونجليه، مستخدمًا سلاحًا ناريًا، مما أدى إلي إصابة شقيقه ومقتل نجليه في الحال؛ وذلك بسبب خلافات علي الميراث فنشبت مشاجرة بينهم، و قد جرى نقل الجثامين إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بقيام مشاجرة بقرية الغبايشة أسفرت عن مقتل شقيقين وهما "السيد . ا . ا " 24 عامًا، و"عبدالمجيد.ا " 37 عامًا، و إصابة والدهما من جانب، وأن الجاني هو عم القتيلين وشقيق المصاب، وأن ما حدث سببه الخلاف على الميراث.

وقد تم نقل جثماني الشقيقين إلى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وقد تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وقامت الشرطة بالقبض على الجاني.

وقد أثارت الواقعة استياء وغضب أهالي محافظة كفر الشيخ، وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لبشاعة الجريمة لما فيها من وحشية وغرابة من حيث محاولة شخص قتل شقيقه، بل وقتل أبناء شقيقه من أجل المال، مطالبين بتطبيق أقصى عقوبة على الجانى عقابًا له على ما فعله في هذه الجريمة النكراء، ولكي يكون عبرة لغيره ممن تسول له نفسه الإقدام على فعل ذلك.

انتحار مراهق خلافات سيدي سالم كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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