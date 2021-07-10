الكويت تدين تفجير مالى والهجوم الانتحارى فى مقديشو

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها للتفجير الذي استهدف أفراد بعثة الأمم المتحدة في مالي وأدى إلى إصابة عدد منهم.

وشددت الوزارة في بيانها على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأصيب 7 من أفراد بعثة الأمم المتحدة في مالي بجروح جراء استهداف سيارتهم بتفجير عبوة ناسفة في وسط البلاد.

وجاء في بيان لوزارة خارجية مالي، أن أفراد بعثة السلام الأممية أصيبوا جراء تفجير لغم على جانب الطريق بالقرب من بلدة ديالو في منطقة موبتي أثناء تنفيذهم الدورية، ولم يكشف البيان عن جنسية الجنود الذين أصيبوا بجروح.

إدانة هجوم انتحاري في مقديشو

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيانٍ آخر، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الانتحاري الذي استهدف قائد شرطة إقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو وأدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الشرطة.

وشددت الوزارة على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت السلطات الصومالية سقوط قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري استهدف اليوم السبت قائد شرطة محافظة بنادر، ومركزها العاصمة مقديشو.

ونجا قائد قوات شرطة محافظة بنادر الصومالية العقيد فرحان قرولي، من محاولة الاغتيال التي نُفذت بواسطة سيارة مفخخة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة صادق عدن أن التفجير الذي نفذ بواسطة سيارة مفخخة استهدف اليوم السبت موكب قائد شرطة محافظة بنادر، فرحان محمد آدم المعروف بفرحان قرولي، بالقرب من مستشفى بنادر في مقديشو.

ولقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم في الهجوم، فيما أُصيب عشرات آخرون ودمرت العديد من المنازل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

بيان الخارجية الكويتية