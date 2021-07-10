السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة تكشف آخر تطورات أزمة المصريين العالقين فى الإمارات

جريدة الدستور

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، آخر تطوات أزمة المصريين العالقين في الإمارات، قائلة إن العالقين المصريين في الإمارات كانوا في طريقهم للمملكة العربية السعودية وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي فوجئوا بإغلاق المملكة السعودية لمجالها الجوي.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "وصلت مناشدات لوزارة الهجرة بضرورة التدخل، نحن نحترم إجراءات الدول الوقائية، وفي الأزمة السابقة دولة الكويت قفلت وقالت هنفتح كمان أسبوعين، لكن المملكة لم تعلن موعد الفتح، لذا حفاظا على المواطن، العقل بيقول نرجع".

 

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