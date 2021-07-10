كريم عفيفي ينتهي من تصوير «تماسيح النيل» الأسبوع المقبل

ينتهي الفنان كريم عفيفي من تصوير مشاهد فيلم (تماسيح النيل) الأسبوع المقبل المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي من خلال شابين يقومان بأعمال النصب في إطار كوميدي، على رجل ثري أثناء رحلته البحرية، وتتوالي الأحداث.



فيلم (تماسيح النيل) بطولة مصطفى خاطر وحمدي الميرغني وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، تأليف لؤى السيد، إخراج سامح عبد العزيز.



ويستعد الفنان الكوميدي محمد أنور والفنان الكوميدي الشاب كريم عفيفي لتصوير فيلمهما الجديد "السخنة" بعد التعاقد على بطولته خلال الأيام القليلة الماضية مع المنتج أحمد السبكي في عمل يعيد الثنائي من جديد بعد تخرجهما مَعًا من عروض مسرح مصر.

الفيلم الجديد تدور أحداثه في إطار كوميدي ينشأ بين صديقين ومقرر تصويره خلال الشهر القادم بشكل مبدئي وهو من تأليف نادر نظير، وإخراج هاني حمدى، ومن إنتاج أحمد السبكي، ويجري حَالِيًّا فريق عمل الفيلم جلسات تحضيرية للفيلم الجديد المقرر بدء تصويره.

ويأتي الفيلم في الوقت الذي ينتظر فيه الفنان محمد أنور تحديد الجهة المنتجة لمسلسله "إسعاف يونس" من أجل تصوير الجزء الثاني من العمل الكوميدي الذي حقق مَرْدُودًا هَائِلًا وقت عرضه بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم الذين ظهروا كضيوف للشرف في المسلسل الذي شارك في بطولته سارة سلامة وهناء الشوربجي ومحمد علي رزق وعدد آخر من النجوم.

ويأتي تصوير كريم عفيفي للفيلم بعد أن انتهى خلال الأيام الماضية من تصوير فيلم "لمحكمة" بطولة فتحي عبد الوهاب وغادة عادل ونجلاء بدر وصلاح عبدالله وآخرين كما يقترب من الانتهاء من تصوير فيلم كوميدي آخر هو "تماسيح النيل".

وكانت آخر أعمال الفنان الكوميدي الشاب كريم عفيفي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير دكتور يحيى الفخراني، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، وناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها وهو المسلسل الذي شارك في بطولته كلا من، أنوشكا وهالة فاخر ومحمد محمود، إسلام إبراهيم ورامز أمير، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، تميم عبده ومحمد الصاوي، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.