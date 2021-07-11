الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 31% تراجعًا فى واردات مصر من السلع الغذائية خلال عام

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من المنتجات الغذائية بلغت 1.003 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 1.458 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره  31% خلال عام.


ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن واردات مصر من الحديد والصلب سجل 372.5 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 478.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، يليها واردات مصر من الأدوية والتى بلغت 225.2 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 181.6 مليون دولار خلال شهر مارس 2020، وبلغت واردات مصر من المنسوجات 214.9 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 223.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.
 

أضاف جهاز التعبئة والإحصاء، أن واردات الملابس ارتفعت إلى حدود 63.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 62.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وبلغت واردات الزجاج 13.3 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 12.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، والأسمنت 0.1 مليون دولار مقابل 0.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر  مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  25.2٪.
 

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة  43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41  مليار دولار خـلال شهــر مارس  2021  مقابل 2.38  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع، وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  54.2 ٪ ،ملابس جاهزة   بنسبة  49.3  ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة  بنسبة  18.4٪ ، بطاطس بنسبة 1.1٪).

بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البرتقال بنسبه 72.4 ٪ ، فواكه طازجه بنسبة 71.4 % ، اسمده  بنسبة  40.5 ٪ ، منتجات البان  بنسبة  1.7٪).

الاحصاء واردات مصر الواردات الغذائية الأدوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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