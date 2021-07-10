«الإفتاء الليبية» تعلن ثبوت رؤية الهلال.. وغدًا أول أيام ذى الحجة

أعلنت دار الإفتاء الليبية، مساء اليوم السبت، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة لهذا العام 1442هجري، وعليه يكون غدا الأحد، هو الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام.

وذكرت دار الإفتاء الليبية بحسب ما نقلت قناة "218" الليبية، أنه بثبوت رؤية الهلال فإنه يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو هو العاشر من ذي الحجة، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام. ويُعرف عيد الأضحى في دولة ليبيا بعيد الفدوى أو يوم التضحية.

اتخاذ الترتيبات اللازمة للكشف المجاني على الأضاحي بطرابلس

وبالتزامن أفادت قناة “ليبيا” بأنه جرى تشكيل لجنة تضم عددا من الأطباء البيطريين في طرابلس تتولى الإشراف على الكشف عن أضاحي العيد بالأسواق المنتشرة في عدد من المناطق، بعد اجتماع عقده منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

وكانت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، أعلنت في بيانها الرسمي أن اليومَ السبت، هو آخر أيام ذي القعدة، والأحد هو أول أيام ذي الحجة.