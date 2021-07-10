شكرى: عقد مجلس الأمن جلستين متتاليتين خلال عامين بشأن سد النهضة إنجاز كبير

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مخرجات جلسة الأمن التي عقدت الخميس الماضي حول سد النهضة مهمة، حيث تم طرح الأمر على مجلس الأمن باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعني بالحفاظ على الأمن والسلم ومعني بالدبلوماسية الواقعية لمنع انزلاق الأمور إلى صراعات.

وأضاف شكرى، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة "، والمذاع على فضائية "ON"، أن المجلس على مدار سنتين متتاليتين يعقد جلسة علنية وهو يعتبر إنجازاً كون المجلس في السوابق الأخرى كان يتهرب من مثل هذه الجلسات الخاصة بقضايا الأنهار متحججا بأن هذه النوعية من القضايا ليست ذات أهمية بما ترقى لتناول المجلس، حيث إنها مرتبطة بالنطاق الاقتصادي والتنموي، لافتا إلى أن قضايا الأنهار تُعقد على مدار عامين متتاليين وهو إنجاز لم يحدث على مدار 75 عاما.