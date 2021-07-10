الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شكرى: عقد مجلس الأمن جلستين متتاليتين خلال عامين بشأن سد النهضة إنجاز كبير

جريدة الدستور

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مخرجات جلسة الأمن التي عقدت الخميس الماضي حول سد النهضة مهمة، حيث تم طرح  الأمر على مجلس الأمن باعتباره الجهاز الرئيسي في منظومة الأمم المتحدة المعني بالحفاظ على الأمن والسلم ومعني بالدبلوماسية الواقعية لمنع انزلاق الأمور إلى صراعات.

وأضاف شكرى، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة "، والمذاع على فضائية "ON"، أن المجلس على مدار سنتين متتاليتين يعقد جلسة علنية وهو يعتبر إنجازاً كون المجلس في السوابق الأخرى كان يتهرب من مثل هذه الجلسات الخاصة بقضايا الأنهار متحججا بأن هذه النوعية من القضايا ليست ذات أهمية بما ترقى لتناول المجلس، حيث إنها مرتبطة بالنطاق الاقتصادي والتنموي، لافتا إلى أن قضايا الأنهار تُعقد على مدار عامين متتاليين وهو إنجاز لم يحدث على مدار 75 عاما.

التفاصيل..

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

«طالبه بعدم تقويض السلام».. تفاصيل لقاء شكري مع نظيره الإسرائيلى

«أولى كلماتها أين سمير؟».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

الباز يحذر من موجة شائعات عن سد النهضة: أفطنوا لحديث الرئيس

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

«صناعة الفتنة».. الباز يكشف السر وراء البيان المزيف لـ«حماة الوطن»

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

صور

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

محطة تل أبيب

المزيد

اهتمام غير مسبوق .. لماذا عرضت إسرائيل تقديم المساعدة لـ "لبنان"؟

84 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تتيح جرعات تنشيطية من لقاح فايزر للبالغين المعرضين للخطر