حملات مكثفة لإدارة مراقبة الأغذية على المخازن ومنافذ البيع بشبين الكوم

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالمنوفية بحملة تفتيشية تحت إشراف الدكتور محمد العسكري، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة ايناس عياد، مديرة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وبحضور الدكتور خالد الحاج علي، نائب مدير إدارة مراقبة الأغذية، بالتعاون مع مفتشي الأغذية علي السبع، ومحمود عشماوي، من مكتب مراقبة الأغذية بشبين الكوم.

وأثناء الحملة تم مداهمة مخزن للمواد الغذائية يتم تشغيله بدون ترخيص وتم إعدام 2500 كجم أغذية متنوعة منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 100 كجم عسل أسود منتهي الصلاحية وضبط 250 كجم مكرونة منتهية الصلاحية وتم ضبط 245 لتر عصير منتهي الصلاحية وتم ضبط 518 علبه بسكويت سادة منتهي الصلاحية وضبط 540 علبة بسكويت شيكولاته منتهي الصلاحية وضبط 320 لتر مياه غازية منتهي الصلاحية وتم تحرير عدد 1 محضر اشتراطات صحية طبقا للقرار رقم 96 لسنة 67 وتحرير محضر غلق إداري لعدم وجود رخصة للمخزن.

ومن جانبه شدد السيد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد سيادته على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

وكان ذلك بناء على توجيهات معالي الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية السيد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وتعليمات الىستاذ الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، لفريق مراقبة الأغذية بالمرور على منافذ تقديم المواد الغذائية بمحافظة المنوفية، كما سيتم عمل دوريات مرور مكثفه على المحلات ومخازن الأغذية بالمحافظة.