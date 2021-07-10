الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيثم الحاج على يكشف: هل يتم مد فترة معرض الكتاب؟

جريدة الدستور

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض الكتاب يشهد زيادة ملحوظة في الإقبال بعد قرار زيادة الطاقة الاستيعابية للمعرض إلى 140 ألف زائر خلال اليوم، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بزيادة القدرة الاستيعابية للمعرض إلى 70% بدلا من 50%.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه تم السماح بحفلات التوقيع في الهواء الطلق، وهذا نشط حركة البيع في المعرض، متابعا: "نسبة الإقبال خميس وجمعة كانت عالية جدا ورجعنا لأجواء المعرض الطبيعي".

 

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