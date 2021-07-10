الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاهل الأردنى والرئيس الإسرائيلى الجديد يبحثان هاتفيا عملية السلام

عبدالله الثاني
عبدالله الثاني

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني- في اتصال هاتفي- اليوم السبت، مع الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحق هرتسوج عملية السلام العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين.


وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن الملك تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي أكد خلاله "أهمية العمل لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".


وحض على "تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لهذا الحل، سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة".


من جهته، غرد هرتسوج عبر تويتر قائلا: "تحدثت هذا المساء مع الملك عبد الله الثاني الذي هنأني بتولي رئاسة إسرائيل، وأكدت أهمية العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا والتي ستخدم السلام والتعاون الإقليمي".


وأضاف: "أخبرت الملك عبد الله أنني أنوي العمل على تقوية الروابط بين بلدينا لأجل منفعة شعبينا والمنطقة بأسرها".


ونُصب هرتسوج، الزعيم السابق لحزب العمل، وهو في الستين من عمره، الأربعاء الماضي، الرئيس الحادي عشر لإسرائيل خلفًا لرؤوفين ريفلين.


ومفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014، ويدعم الأردن حل الدولتين كحل وحيد للنزاع.

العاهل الاردني الرئيس الإسرائيلي عملية السلام الفلسطينيين عمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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