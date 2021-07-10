هل يمكن أن يسبب فيروس كورونا ضعف الانتصاب؟.. العلم يجيب

يعتقد الأطباء أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن يسبب ضعف الانتصاب، حيث أكد العلماء أن الفيروس يمكن أن يدمر الأوعية الدموية، ويقيد تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطاني.

يحدث الانتصاب فقط من خلال تدفق الدم عبر الشرايين الصغيرة والضيقة التي تغذي الأعضاء التناسلية، لذا فإن أي شيء يعيق ذلك يمكن أن يؤدي إلى المشكلة.

ظهرت عشرات التقارير عن رجال مصابين بالعجز الجنسي منذ بداية الوباء، حيث ربطت العديد من الدراسات الإصابة بالفيروس بمشكلة ضعف الإنتصاب.

من جانبه، قال الدكتور رايان بيرجلوند، أخصائي المسالك البولية في كليفلاند كلينك، إن فيروس كورونا معروف بالفعل بأنه يسبب التهاب عضلة القلب، لذلك فمن المعقول أنه يمكن أن يسبب أيضًا ضعف الانتصاب.

كيف يمكن أن يسبب مرض كوفيد ضعف الانتصاب؟

يشتبه بعض الأطباء في أن فيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر إصابة الرجال بضعف الانتصاب.

حتى الآن تستند مخاوفهم إلى أدلة غير مؤكدة من المرضى الذين أبلغوا عن مشاكل في الانتصاب بعد الإصابة بالفيروس، حيث ربطت بعض الدراسات الصغيرة أيضًا بين الحالة المرضية والتي تتمثل في ضعف الإنتصاب والإصابة بفيروس كورونا.

أوضح الأطباء، أنه يمكن أن يؤدي الالتهاب الرئوي إلى التهاب الأوعية الدموية، مما قد يحد من تدفق الدم بالأعضاء التناسلية، حيث يحدث الانتصاب بسبب تدفق الدم فقط ، لذا فإن أي شيء يضر بهذا قد يكون له تأثير غير مباشر.

قال الدكتور إيمانويل جانيني ، أستاذ الغدد الصماء وعلم الجنس الطبي بجامعة روما، إن انخفاض حاسة الشم يمكن أن يرتبط أيضًا بضعف الانتصاب.

وأضاف جانيني أن الارتباط يمكن أن يكون مرتبطًا بضعف الصحة العقلية، حيث يؤدي الوباء إلى ارتفاع مستويات التوتر.

ووجدت إحدى الدراسات في مارس أن الرجال الذين أصيبوا بالفيروس أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب بثلاث مرات ، بينما قالت دراسة أخرى إن الرجال قد يستغرقون ستة أشهر للتعافي.