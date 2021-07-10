السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نانسى عجرم تطرح أغنية «على شانك» على يوتيوب (فيديو)

نانسي عجرم
نانسي عجرم

طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "على شانك" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

على شانك من كلمات الشاعر الغنائي شادي نور، والملحن بلال سرور، والموزع الموسيقي هاني يعقوب.

وطرحت نانسي عجرم مؤخرًا بوسترات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم نانسي 10، وانتشرت الصور في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وأجلت نانسي عجرم طرح أغنية "سهرة صباحي" على طريقة الفيديو كليب والتي كانت ضمن أغنيات ألبوم "نانسي 10" واستقرت على طرحها بشكل منفرد عقب طرح أغنيات الألبوم بشكل كامل.

وتعاونت نانسي عجرم في أغنية "سهرة صباحي" مع كل من الشعر الغنائي أحمد ماضي والملحن زياد برجي والموزع الموسيقي هادي شرارة، تم تصوير الكليب الخاص بالأغنية على أحد الشواطئ بالقرب من البحر وتدور فكرة الأغنية عن الشعور بالوحدة والبحث عن شريك الحياة.

وطرحت نانسي خلال الأيام الماضية أغنية بعنوان "بدي حدا حبو"، على موقع يوتيوب، وهي ضمن أغنيات ألبومها الجديد الذي تقوم بطرح أغنياته بشكل متتالٍ علي قناتها على يوتيوب.

وطرحت نانسي عجرم خلال الفترة الماضية "مشكلتك الوحيدي" من كلمات علي المولي، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم الرزق، كما طرحت أغنية "حبك بيقوى" وهي من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، الفيديو كليب الذي صورته نانسي في إحدى الأحياء اللبنانية.

كانت كلمات الأغنية كالتالي.. "حبّك بيقوى مع الأيام حبّيت خلاص مش عايزة كلام وحياة هوانا حبّك أمانة ماقدرش أخونها ولو بكلام الحب بينّا بقالو زمان وبيقوى فينا حبيبي كمان في القلب ساكن في كل الأماكن أنا وانت لينا حبيبي مكان وحياة هوانا حبّك أمانة ماقدرش أخونها ولو بكلام".

نانسي عجرم شوارع العاصمة موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغنية على شانك ألبوم نانسي 10 بدي حدا حبو العاصمة اللبنانية بيروت

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