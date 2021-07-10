السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الردع بالتجريس».. الباز يدعو وزير التعليم إعلان أسماء الطلبة الغشاشين

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة مر على خير، مشيرا إلى أن عدد حالات الغش المرصودة 8 فقط، وهو عدد لا يذكر.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أعلن الحروب الأولى من أسماء الطلبة الغشاشين مع رقم جلوس كل طالب منهم، متابعا: "أنا شايف من بكرة الوزير لازم يذكر اسم الطالب الغشاش بالكامل، عشان يكونوا عبرة.. فكرة الردع بالتجريس".

 

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