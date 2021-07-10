«الردع بالتجريس».. الباز يدعو وزير التعليم لإعلان أسماء الطلبة الغشاشين

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة مر على خير، مشيرا إلى أن عدد حالات الغش المرصودة 8 فقط، وهو عدد لا يذكر.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أعلن الحروب الأولى من أسماء الطلبة الغشاشين مع رقم جلوس كل طالب منهم، متابعا: "أنا شايف من بكرة الوزير لازم يذكر اسم الطالب الغشاش بالكامل، عشان يكونوا عبرة.. فكرة الردع بالتجريس".

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