خطر يهدد صحتك.. دراسة تحذر من قلة النوم لثلاث ليال متتالية

حذرت دراسة جديدة أن الحرمان من النوم لمدة 3 ليالٍ متتالية، تسبب الكثير من التدهور العقلي والجسدي، حسبما ذكر موقع ديلي ميل البريطاني.

أظهرت دراسة جديدة أن هذا قد يكون مشكلة خلال الأسبوع حتى لو تمكنا من تعويض النوم في عطلة نهاية الأسبوع.

وأبلغ مؤلفو الدراسة من فلوريدا عن تدهور كبير في الصحة الجسدية والمعنوية والذي ظهر بشكل أكثر وضوحًا بعد ثلاث ليال متتالية من قلة النوم للمشاركين في الدراسة.

ومن عينة من حوالي 2000 بالغ أمريكي أكملوا يوميات النوم، وجد الخبراء أن الأعراض ترتفع بعد ليلة واحدة فقط من النوم السيئ ، لكنها تصل إلى الذروة بعد ثلاث ليالٍ.

وفيما يتعلق بالصحة العقلية، أبلغ المشاركون عن تراكم مشاعر الغضب والعصبية والوحدة وسرعة الانفعال والإحباط نتيجة لقلة النوم.

وفي الوقت نفسه، تضمنت الأعراض الجسدية الناجمة عن قلة النوم الأوجاع والآلام وحتى مشاكل التنفس، الأمر الذي يشكل خطرًا كبير على الكثير من العمال الذين يعملون لأكثر من وردية.

أجرى الدراسة خبراء في كلية دراسات الشيخوخة بجامعة جنوب فلوريدا، ومقرها مدينة تامبا، حيث حقق الفريق في عواقب النوم لأقل من ست ساعات لمدة ثماني ليالٍ متتالية.

وقال كبير مؤلفي الدراسة سومي لي إنه يعتقد الكثير منا أنه يمكننا سداد ديون نومنا في عطلات نهاية الأسبوع وأن نكون أكثر إنتاجية في باقي أيام الأسبوع.

ومع ذلك، تظهر نتائج هذه الدراسة أن قلة النوم لليلة واحدة فقط يمكن أن تضعف بشكل كبير من الأداء اليومي، بالإضافة الى زيادة فرص الإصابة بالكثير من المشكلات الجسدية.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2021 أن عدم النوم الكافي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، حيث كان الأشخاص الذين يحصلون على أقل من ست ساعات أكثر عرضة لخطر الإصابة بالخرف.

قام الفريق بتحليل بيانات المسح حول صحة 7959 فردًا بريطانيًا منذ عام 1985 ، بما في ذلك فترات النوم المبلغ عنها ذاتيًا.

ووجدوا أن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عامًا والذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة في منتصف العمر لديهم خطر أعلى بنسبة 30٪ للإصابة بالخرف المتأخر.