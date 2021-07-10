السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء عزاء جيهان السادات بمسجد المشير فى التجمع الخامس

عزاء جيهان السادات
عزاء جيهان السادات

انتهى، مساء السبت، عزاء جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات والذي أقيم بدار مناسبات مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وشارك  في العزاء عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار الشخصيات ونجوم الفن والرياضة كان أبرزهم الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي وجمال مبارك، نجل الرئيس حسنى مبارك ووزير التموين الدكتور علي مصيلحي والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والفنانة يسرا.

 

عزاء جيهان السادات 

وبدأ منذ قليل، عزاء مراسم عزاء جيهان السادات قرينة الرئيس السادات بمسجد المشير بالتجمع الخامس حيث استقبلت أسرة الرئيس المعزين في دار مناسبات المسجد وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

عزاء جيهان السادات 

وتوفيت صباح أمس سيدة مصر الأولى سابقا وقرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد صراع  مع المرض عن عمر ناهز 87 عامًا حيث نعتها رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى زوجة بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

 

عزاء جيهان السادات 

وأقيمت للراحلة جنازة عسكرية وتعد سابقة هي الأولى في تاريخ مصر بان تقام جنازة عسكرية لسيدة وتقدم الجنازة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي،  رئيس الوزراء، والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع.

ودفنت بالمنصة بالنصب التذكاري للحندي المجهول بمدينة نصر بجوار زوجها الراحل الرئيس السادات، كما أصدر السيسي قراراً بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

السيدة جيهان سيدة مصر الأولى مسجد المشير جيهان السادات عزاء والفنانة يسرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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