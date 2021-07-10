تونس تسجل 9286 إصابة جديدة و194 وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التونسية، 9 آلاف و286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 491 ألفا و21 حالة.

وأفادت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد - بأنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 194 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16 آلفا و244 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل شفاء 9100 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة التونسية إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 20 ألفا و870 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 631 حالة، إلى جانب 153 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.