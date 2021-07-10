السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال أسبوع.. إجراء 96 عملية بمستشفى مطروح العام

مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن قسم العمليات بمستشفى مطروح العام شهد إجراء مجموعة من العمليات الكبرى والمعقدة على يد عددا من أساتذة الجامعة والاستشاريين المتعاقدين مع المستشفى وديوان عام مديرية الشؤون الصحية وذلك ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية بمطروح بدعم من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للاستعداد لفصل الصيف والقضاء على العمليات المؤجلة نتيجة ازدياد حجم العمل بفصل الصيف.

مستشفى مطروح العام


وأوضح وكيل وزارة الصحة في مطروح أن  من بين هذه العمليات التي أجريت نزيف بالمخ خارج الأم الجافية واستئصال مرارة ناتج عن إلتهاب مزمن بالمرارة وفتق إربي خلقي لدى الأطفال واستئصال للوزتين وكسور مضاعفة وخلع بمفصل الكتف نتيجة حوادث سير .

مستشفى مطروح العام


وأشارت الدكتورة مروة محمد إبراهيم وكيل ونائب أول مدير المستشفى العام إلى أنه تم إجراء 96 عملية داخل قسم العمليات خلال أسبوع تضمنت "47 حالة جراحة عامة، 4 حالة أوعية دموية، 22 حالة جراحة عظام، 3 حالات جراحة أورام، 8 حالات جراحة أنف وأذن، 1 حالة جراحة وجه وفكين، 5 حالات جراحة مسالك بولية 3 حالات جراحة مخ وأعصاب، 3 حالات تركيب قسطرة وريدية مركزية لمرضى الكلى".

مستشفى مطروح العام

جاء ذلك استمرارا لجهود الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مع المتابعة المستمرة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتقديم كافة أوجه الدعم بما ييسر تقديم مزيد من الخدمات الصحية لاهالي مطروح . 

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد كلف لجنة من المهندسين والاستشاريين بهيئة الأبنية التعليمية بزيارة ميدانية لمستشفى مطروح العام لمعاينة قسم العزل الاعتيادي القديم بالدور الرابع علوي لتطويره ورفع كفاءته أسوة بما تم العام الماضي في المبنى الرئيسي للمستشفى حتى يتماشى مع النمط العام للمستشفى ويلبى احتياجات المرضى المحجوزين بالقسم .

مستشفى مطروح العام

مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام
الخدمات الصحية مستشفى مطروح العام أساتذة الجامعة المتابعة المستمرة أهالي مطروح

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وائل لطفي

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