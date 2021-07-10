السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من الحليب لـ«هوت شورت رانيا يوسف».. أسئلة امتحانات أثارت الجدل

أمتحانات الثانوية
أمتحانات الثانوية العامة

لا صوت يعلو فوق صوت امتحانات الثانوية العامة، ورفعت الكثير من البيوت المصرية حالة الاستعداد القصوى، حيث التوتر والقلق بشكل عام يسيطر على الطلبة والأسرة، عقب انطلاق ماراثون الامتحانات.

وكعادة كل عام لا تخلو امتحانات الثانوية العامة من الأسئلة التي تصعد على عرش التريند ومحركات البحث، ففي السطور التالية نرصد أغرب الأسئلة التي تربعت على عرش "التريند".

جمع كلمة «حليب»

أثارت أحد الأسئلة بمادة اللغة العربية اليوم، الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وهو "جمع كلمة حليب"، حيث تداول البعض السؤال من ورقة الامتحان على منصات التواصل الاجتماعي.

جمع كلمة «وحى»

من الأسئلة التي نشرت بامتحان اللغة العربية عام 2013، حيث يحمل السؤال الكثير من الذكريات السيئة لطلبة الثانوية العامة، بسبب صعوبة السؤال الذي أثار الكثير من الجدل وقتها، حيث كانت الإجابات مليئة بالسخرية فالبعض أجاب بـ"حاوح" "وحاويح".

احسب «عدد العيون»

تضمن سؤال المادة الإنجليزية بامتحان الثانوية العامة عام 2017، «تخيل بأنك رأيت شخص يسوق راءه عشرون شخص.. أكتب عدد العيون التي رأت الشخص».

أثار السؤال الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي وقتها، فالبعض سخر من السؤال الذي وصفه البعض بأنه "فزوره".

«هوت شورت رانيا يوسف»

أثار سؤال بقسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة سوهاج الجدل العام الماضي، بعدما تضمن 5 أسئلة عن فستان رانيا يوسف الذي أثار الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي.

وجاء في نص السؤال: «تمثل واقعة ارتداء الفنانة رانيا يوسف، الهوت شورت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حدثًا غريبًا أثار الرأي العام»، مطالبين الطلاب بالإجابة عن خمسة أسئلة حول كيفية التغطية الصحافية للحدث.

«مفرد الأقصر»

تضمن الاسئلة التى أثارت الجدل، هو سؤال مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي بالإسكندرية، حيث طلب من الطلبة إيجاد مفرد لكلمة «الأقصر»، الأمر الذب آثار دهشة وسخرية الكثير من أولياء الأمور.

امتحانات اللغة العربية مهرجان القاهرة السينمائى فستان رانيا يوسف امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة التوتر والقلق الهوت شورت جمع وحي جمع حليب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

شكرى: عقد مجلس الأمن جلستين متتاليتين خلال عامين بشأن سد النهضة إنجاز كبير

حكم نهائى ينتصر للمرأة ويسمح لها بإجازة رعاية طفلها حتى 6 سنوات

النائب العام يشكل لجنة للقاء قاضيات تمهيدًا لندبهن للعمل بالنيابة

مصدر أمني يكشف تفاصيلًا مثيرة في واقعة اغتصاب شاب لشقيقته الصغرى في المنوفية

قيس سعيد يشكر الرئيس السيسى على دعم تونس لمجابهة كورونا

هيثم الحاج على يكشف: هل يتم مد فترة معرض الكتاب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

عبدالوهاب داود

أول الغيث «ثلوثية»

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

صور

وزراء وشخصيات عامة فى عزاء جيهان السادات بمسجد المشير

وتنساب يا نيل حرا طليقا

امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة أممية تطالب إسرائيل برفع الإغلاقات المفروضة على قطاع غزة

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات