من الحليب لـ«هوت شورت رانيا يوسف».. أسئلة امتحانات أثارت الجدل

لا صوت يعلو فوق صوت امتحانات الثانوية العامة، ورفعت الكثير من البيوت المصرية حالة الاستعداد القصوى، حيث التوتر والقلق بشكل عام يسيطر على الطلبة والأسرة، عقب انطلاق ماراثون الامتحانات.

وكعادة كل عام لا تخلو امتحانات الثانوية العامة من الأسئلة التي تصعد على عرش التريند ومحركات البحث، ففي السطور التالية نرصد أغرب الأسئلة التي تربعت على عرش "التريند".

جمع كلمة «حليب»

أثارت أحد الأسئلة بمادة اللغة العربية اليوم، الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وهو "جمع كلمة حليب"، حيث تداول البعض السؤال من ورقة الامتحان على منصات التواصل الاجتماعي.

جمع كلمة «وحى»

من الأسئلة التي نشرت بامتحان اللغة العربية عام 2013، حيث يحمل السؤال الكثير من الذكريات السيئة لطلبة الثانوية العامة، بسبب صعوبة السؤال الذي أثار الكثير من الجدل وقتها، حيث كانت الإجابات مليئة بالسخرية فالبعض أجاب بـ"حاوح" "وحاويح".

احسب «عدد العيون»

تضمن سؤال المادة الإنجليزية بامتحان الثانوية العامة عام 2017، «تخيل بأنك رأيت شخص يسوق راءه عشرون شخص.. أكتب عدد العيون التي رأت الشخص».

أثار السؤال الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي وقتها، فالبعض سخر من السؤال الذي وصفه البعض بأنه "فزوره".

«هوت شورت رانيا يوسف»

أثار سؤال بقسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة سوهاج الجدل العام الماضي، بعدما تضمن 5 أسئلة عن فستان رانيا يوسف الذي أثار الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي.

وجاء في نص السؤال: «تمثل واقعة ارتداء الفنانة رانيا يوسف، الهوت شورت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حدثًا غريبًا أثار الرأي العام»، مطالبين الطلاب بالإجابة عن خمسة أسئلة حول كيفية التغطية الصحافية للحدث.

«مفرد الأقصر»

تضمن الاسئلة التى أثارت الجدل، هو سؤال مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي بالإسكندرية، حيث طلب من الطلبة إيجاد مفرد لكلمة «الأقصر»، الأمر الذب آثار دهشة وسخرية الكثير من أولياء الأمور.