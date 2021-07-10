«العيد فرحة»..  أفكار لقصات شعر تناسب عيد الأضحى هذا العام

"العيد فرحة".. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى الذي بحاول الجميع فيه تحقيق أكبر قدر من السعادة احتفالاً بهذه المناسبة الدينية التي تأتي مرة واحدة كل عام، والسيدات على وجه التحديد تحاول الاحتفال بهذه المناسبة غير تغير ترتيب المنزل وتغير اللوك الخاص بهن.

في السطور التالية، نقدم قصّات شعر مختلفة يمكن أن تناسب إطلالات السيدات في عيد الأضحى المبارك:

قصات شعر طويل

يعتبر أصحاب الشعر الطويل محظوظين، لأنهم يمتلكون ألوان مختلفة من القصات يمكن أن يقدموا على تنفيذها أثناء عيد الأضحى، كنوع من أنواع التغير، حيث يمكن اعتماد قصة الشعر الطويل مع الخصل الناعمة والمستقيمة بطريقة تتخطى حدود الأكتاف.

كما يمكن تنسيق الشعر الطويل مع الغرة التي تغطي الأذنين فقط بشكل متجانس ومستقيم، إضافة إلى إمكانية تحويل الشعر إلى الكيرلي إذا كانت هناك رغبة في الحصول على لوك قصير من غير المساس بطول الشعر.

قصة الكاريه:

قصة الكاريه من أكثر القصات موضةهذا الصيف، وهي ستكون من أجمل خيارات قصات الشعر لعيد الأضحى، حيث ستمنحك إطلالة جذابة وشبابية، فإن كنت من محبات قصة الكاريه، بإمكانك اعتمادها بأشكال مختلفة.

ويمكن ذلك من خلال اعتماد قصة الكاريه المستقيمة مع الغرة الجانبية، أو قصة الكاريه المتساوية الطول أو المتدرجة، كما أنه بإمكانك اعتماد قصة الكاريه التي تغطي الأذنين وتأتي منسدلة بخطوط مستقيمة، أو قصة الكاريه مع الخصل والغرة الجانبية التي تأتي في موازاة الشعر، أو قصة الكاريه القصيرة جداً مع الشعر الأمامي القصيرة.

قصة البيكسي:

كانت قصات الشعر السابقة لراغبي الإطلالات التقلديه، أم من ترغب في إطلالة جريئة في عيد الأضحى هذا العام، فإن قصة البيكسي بمختلف أشكالها ستشكل خياراً رائعاً لك.

وتقوم فكرة قصة البيكسي على قص الخصل الى حدود الأذن، والغرة الأمامية المنسدلة على الجبين، أو قصة البيكسي بطريقة متموجة وخصل مستقيمة، ويمكنك اعتماد قصة البيكسي التي تغطي الأذن مع الغرة الأمامية المنسدلة بطريقة عفوية على الجبين.