«تموين مطروح» تضبط لحوما ودواجن فاسدة في كافيتيريا بشارع الكورنيش

قام المحاسب حسن كمال الشيباني مدير مديرية التموين بمطروح وبحضور مفتشي إدارة الرقابة التموينية وبالاشتراك مع الطب البيطري والصحة ومجلس المدينة وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين بالمرور على عدد من المنشئآت السياحية والمطاعم والكافيتريات بمدينة مرسى مطروح لمراجعة ما يتم تقديمه للمستهلكين.

حمله تموينية بمطروح



أسفرت عن ضبط إحدى الكافيتريات بشارع الكورنيش وبداخلها كميات من اللحوم والدواجن المعدة للطهي والتقديم لرواد الكافيتريات (٣٧ كجم) وجميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي.

حمله تموينية بمطروح

وتم التحفظ على المضبوطات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم قيد المحضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة للنظر والتصرف.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات التموينية بمشاركة كافة الجهات المعنية من التموين والصحة والطب البيطري ومجلس المدينة خلال فترة الصيف والاطمئنان على سلامة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها مع ضبط اية مخالفات أو تجاوزات مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

وكان قد وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار حملات لجنة التفتيش على الفنادق والمحال التجارية والأسواق والمطاعم للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية حفاظا على صحة المواطنين وخاصة مع بدء موسم الصيف السياحى وزيادة الإقبال على المحافظة مع التشديد على منع أي تجاوزات.

حمله تموينية بمطروح

ونظمت لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية بمحافظة مطروح برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين حملة على عدد من الاسواق والمطاعم والمحال التجارية والفنادق بمدينة مرسى مطروح.



أسفرت حملة لجنة المرور على المحال التجارية بمحافظة مطروح عن إعدام 20 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتحرير 9 محاضر لمخالفات نظافة وعدم وجود شهادات صحية وتوجيه عدد 12 انذراً متنوع ما بين مخالفة ( سلامة وصحة مهنية، عقود وتراخيص مزاولة نشاط) وتم منح أصحاب المحلات التى تم انذارها مهلة لتوفيق أوضاعهم مع إعادة المرور مرة أخرى للتأكد من تلافي كافة الملاحظات.