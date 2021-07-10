مصدر أمني يكشف تفاصيلًا مثيرة في واقعة اغتصاب شاب لشقيقته الصغرى في المنوفية

كشف مصدر أمني لموقع “الدستور”، مفاجأة مأساوية من العيار الثقيل في واقعة اغتصاب شاب يعمل "طيار دليفري" لأخته القاصر، في إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مؤكدا أن شقيقته المعتدى عليها جنسيا حامل في الشهر السابع وحالتها الصحية كانت غير مستقرة بسبب الحمل، مما تسبب في فضح الواقعة كما أضاف أن مباحث أشمون ألقت القبض على شقيقها المتهم وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة .

وأضاف مصدر أمني أن المتهم عاشر شقيقته معاشرة الأزواج على مدار الأشهر الماضية، وما كشف الواقعة هو ظهور الحمل على شقيقته المعتدى عليها جنسيا، والتي تبلغ من العمر 14 عاما، وعقب تحرير المحضر وبسؤالها أقرت باعتداء شقيقها عليها جنسيا وحملها منه.

وتمكنت مباحث أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس المباحث من القبض على شاب عامل دليفري، حيث قام باغتصاب شقيقته عدة مرات ومعاملتها معاملة الأزواج بإحدى قرى مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية.

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام أحد الشباب ويدعي "ا.ع" والذي يعمل عامل دليفري في أحد المطاعم بمدينة أشمون، باغتصاب شقيقته "ا.ع" التي تبلغ من العمر 14 عاما، وقام باغتصابها ومعاملتها معاملة الأزواج لأكثر من مرة .

وتمكنت وحدة مباحث مركز أشمون، من إلقاء القبض على الشاب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات .



كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام شاب يدعي "ا.ع" 28 سنة، باغتصاب شقيقته البالغة من العمر 14 سنة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة .



وأكدت مصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الواقعة تعود إلى الشهر الماضي، عندما ألقى القبض على الشاب واعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال شقيقته المغتصبة أكدت الواقعة، فيما جرى إخطار النيابة والتي باشرت التحقيق مع المتهم، خاصة أنه شقيقته قاصر وسيواجه عددا من التهم .