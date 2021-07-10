دراسة: الرجال أصحاب طبقة صوت منخفضة أكثر عرضه للإنفصال

كشفت دراسة جديدة أن الرجال الذين يتحدثون بطبقة صوت منخفضة هم أسوأ في التواصل مع أحبائهم، وبالتالي من المحتمل أن يتجنبوا تكوين روابط وثيقة بينهم.

وأشار الباحثون خلال الدراسة، التي نشرها موقع "ديللي ميل" البريطاني، ألى أن الرجال أصحاب الأصوات المنخفضة أكثر عرضه للإنفصال عن شريك الحياة.

خلال الدراسة، قام العلماء بتجنيد 218 طالبًا جامعيًا، من أجل تقييم أسلوب ارتباطهم من خلال استبيان، وجعلهم يسجلون الجمل لتقييم طبقة صوتهم.

يقول خبراء من جامعة "سيتشوان نورمال" في تشنجدو، بالصين، إن أولئك الذين يتمتعون بصوت "أكثر ذكورية" لم يجدوا صعوبة في تطوير روابط قوية في العلاقة مع شريك الحياة.

أوضح الباحثون، أن هذا قد يكون بسبب ارتباط تم اكتشافه سابقًا بين الأصوات الأعمق ومستويات هرمون التستوستيرون الأعلى لدى الرجال.

«الرجال أصحاب الأصوات المنخفضة هم أكثر عرضة للإنفصال»

ووجدت الدراسة أن الرجال ذوي الأصوات العميقة هم أكثر عرضة لجذب شريك، ولكنهم أيضًا أكثر عرضة للغش على شريكهم، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون.

كما سجل باحثون من جامعة "ساوث ويست" الصينية أصوات 88 رجلاً و128 امرأة، ثم طلبوا منهم ملء استمارة لتقييم مواقفهم تجاه الخيانة الزوجية.

غالبًا ما تنجذب النساء إلى الرجال ذوي الأصوات المنخفضة والغنية لأنهم مرتبطون بمستويات عالية من هرمون التستوستيرون والتي من الناحية التطورية، ولكن جاءت نتائج الدراسة على عكس الإعتقاد السائد، فدائمًا ما ينجذبن النساء إلى الرجال الذين يتمتعون بأصوات ذكورية عالية.

أضاف الباحثون أن الرجال الذين لديهم مستويات أعلى من هرمون التستوستيرون هم أيضًا أكثر عرضة للتراخي تجاه الخيانة الزوجية، ولا يهتمون بعلاقاتهم ويخدعون في النهاية، كما أكد الباحثون أن الرجال ذوي النغمة المنخفضة أكثر ميلًا إلى تجنب التعلق وأقل بناءة في أسلوبهم في التواصل.