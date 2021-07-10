السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم في استئناف أحمد عز على إلزامه بدفع 41 ألف جنيه إسترليني لتوأم زينة

أحمد عز
أحمد عز

تصدر محكمة الأسرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، غدا الأحد، الحكم في استئناف الفنان أحمد عز على إلزامه بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني قيمة مصروفات دراسية لتوأم زينة الطفلين “عز الدين، وزين الدين”.

وكان محامى الفنانة زينة، أقام دعوى ضد الفنان أحمد عز، يطالبه بدفع المصاريف الدراسية لأبنائه، وألزمت محكمة أول درجة أحمد عز بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني، إلا أنه لم يسدد وقدم استئناف على الحكم.

واستندت دعوى الفنانة زينة، في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى مجمل أعمال المدعي عليه الأخيرة، وحجم ثروته، وقررت المحكمة دفع قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، بسبب المدارس الملتحق بها طفلاه وهي مدارس دولية لا تقبل إلا بعملات أجنبية وبهدف التيسير على الأبناء وحماية لمستقبلهما استعملت المحكمة الرأفة والتيسير لصالح الطفلين.

ومرت 7 سنوات على عودة الفنانة زينة من كاليفورنيا حاملة طفليها "عزالدين وزين الدين"، وفجرت حينها مفاجأة داخل مطار القاهرة الدولي بوثيقة سفر مؤقتة مستخرجة من القنصلية المصرية في لوس أنجلوس وشهادتي ميلاد أمريكيتين للطفلين تفيد أن والدهما الفنان أحمد عز، لتبدأ من هنا قصة "والله ما ولادي"، التي احتلت منصات التواصل الاجتماعي. 

لحكم الفنان أحمد عز مصاريف أطفاله محكمة الاسرة محاكم القاهرة الجديدة

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وائل لطفي

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