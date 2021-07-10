محمود الخطيب وأبوالعينين يشاركان فى عزاء جيهان السادات (صور)

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، نجم منتخب مصر السابق ورجل الأعمال محمد أبوالعينين وكيل البرلمان على تقديم واجب العزاء لأسرة السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات وسيدة مصر الأولى سابقا بدار مناسبات مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس والذي أقيم عقب صلاة مغرب اليوم.

كما حرص أيضًا، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر والدكتور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق على تقديم واجب العزاء.

وتوفيت صباح أمس، سيدة مصر الأولى سابقا وقرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 87 عامًا حيث نعتها رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى زوجة بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأقيمت للراحلة جنازة عسكرية وتعد سابقة هى الأولى في تاريخ مصر بأن تقام جنازة عسكرية لسيدة وتقدم الجنازة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع.

ودفنت بالمنصة بالنصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر بجوار زوجها الراحل الرئيس السادات، كما أصدر السيسي قرارًا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

كما نعتها السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث كتبت: "لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هي جيهان السادات، التي كانت نموذجا للمرأة المثالية الوطنية، التي ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال".

الخطيب خلال مشاركته في عزاء جيهان السادات