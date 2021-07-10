«جيل الإسكندرية» يناقش الخطط والأنشطة الخدمية الموجهة للمواطن

اجتمعت اليوم السبت، الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، برئاسة عمر عوض الأمين العام للمحافظة وبحضور قيادات الحزب وأمناء ورؤساء اللجان المختلفة وأعضاء المكتب السياسي بالمقر الرئيسى بالمحافظة، لمناقشة الخطط والأنشطة الخدمية في صالح المواطن.



أكد عمر عوض امين جيل الإسكندرية أن الاجتماع ناقش الخطط والفاعليات والأنشطة التى سيتم انطلاقها خلال الفترة المقبلة وأغلبها خدمية لصالح المواطن السكندري من قوافل طبية مجانية واستكمال تلقى كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطن السكندري أثناء مباشرة حياته اليومية من خلال مبادرة شكوتك مسموعة والتى تم إطلاقها منذ فترة وتعمل على قدم وساق لتوصيل كافة المشاكل للمسؤلين لسرعة حلها.



واضاف "عوض" بجانب أنشطة الحزب المقبلة تم عمل غرفة نقاشية بعنوان (سد النهضة ومجلس الأمن ) وذلك لمناقشة ما حدث بالجلسة الافتتاحية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة ومواقف الدول المختلفة من الأزمة بالإضافة إلى تحليل كلمات مندوبي الدول الأعضاء.



وأعلنت الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الدعم الكامل للقادة السياسية وعلي رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين الدعم الكامل له في جميع مايتم اتخاذه من إجراءات وقرارات لتأمين والحفاظ على الأمن القومي "المائي" رافعين شعار تحيا مصر بقائدها السيسي.



كان قد الأحزاب السياسية بالإسكندرية قد أقام احتفالا بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو، وأكد عمر عوض الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية أن الاحتفال جاء بعد تدشين الائتلاف بعدة أيام كإنطلاقة باحتفال وطنى غير شكل مصر بل والوطن العربي حيث إزاحة حكم الجماعة الإرهابية التى كانت تريد السيطرة على مصر قلب العروبة لينطلقوا إلى باقى المنطقة لولا قوة الجيش المصري وحسن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وأضاف طلعت المصرى امين حزب الريادة بالإسكندرية اننا كإئتلاف سياسي سنتخذ من هذه الاحتفالية لانطلاقة لنا بالشارع السكندري وان ثورة يونيو جائت بالتعاون بين جيش والشعب المصرى لخلع نظام فاسد استغل الدين عبائه له لكن قواتنا المسلحة ايقظتهم على كابوس.



وأضاف النائب أبو العباس التركى أن هذه الذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً ونشكر قواتنا المسلحة والرئيس السيسى على تجاوبه السريع لمطالب الشعب المصري بضرورة التدخل ووقف المخطط الشيطانى لهذه الجماعات المتطرفة.



جاء الاحتفال بحضور عدد من القيادات الحزبية والسياسية وعدد من أبطال حرب أكتوبر منهم اللواء محمد الصوف بطل حرب اكتوبر والذى رفع العلم على الضفة الغربية بعد استشهاد أول جندى رفع العلم وكان كلمات بأهمية ثورة يونيو كأهمية حرب اكتوبر فالعدو إن اختلف لكن الهدف واحد تدمير الوطن.