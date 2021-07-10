السبت 10 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقرير: ارتفاع مبالغ الوثائق بشركات التأمين على الحياة لـ 879 مليار جنيه

ارتفاع مبالغ الوثائق
ارتفاع مبالغ الوثائق بشركات التأمين

كشف تقرير صادر عن قطاع التأمين عن ارتفاع المبالغ فى وثائق التأمين السارية بشركات تأمينات الحياة بنسبة 365%، خلال 10 سنوات الماضية، منذ العام المالى 2010/2011 وحتى العام المالى 2019/2020.

وارتفعت من 189.3 مليار جنيه فى العام المالى 2010/2011 إلى 879.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020، وبلغت قيمة مبالغ التأمين فى الوثائق السارية بشركات التأمين على الحياة 244 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012 وبنسبة نمو 20.9% عن العام السابق له.

وأضاف التقرير أنه بلغت قيمة مبالغ التأمين فى الوثائق السارية بشركات تأمينات الحياة 273.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2012/2013 وبمعدل نمو 12.2% عن العام السابق له، وارتفعت مبالغ التأمين فى وثائق التأمين السارية بشركات التأمين على الحياة إلى 310.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/2014 وبمعدل نمو 13.5% عن العام السابق له.

وأشار إلى أنه ارتفعت مبالغ التأمين فى وثائق التأمين السارية فى شركات التأمين على الحياة إلى 385.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015 وبمعدل نمو 23.9% عن العام السابق له، وانخفضت مبالغ التأمين فى وثائق التأمين السارية بشركات التأمين على الحياة إلى 369.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 وبنسبة انخفاض 4.1% عن العام السابق له.

 

فيما أطلقت الأمانة العامة للاتحاد العربى للتأمين مؤخرا، دليل شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء العرب AID إلكترونيا عبر موقعها الإلكترونى الجديد ، وكشف الاتحاد العربى للتأمين أنه يمكن للمتصفح البحث عن البيانات المراد الاطلاع عليها سواء باسم الشركة أو باسم الدولة، كما يمكنه الاطلاع على البيانات الإحصائية للدولة.

وأضاف الاتحاد العربى للتأمين، أنه يمكن كذلك للمتصفح تنزيل البيانات المراد الاحتفاظ بها، كما يتميز الدليل بكونه يتم تحديثه أولا بأول، سواء كبيانات اتصال أو بيانات مالية، لافتا إلى أنه يمكن شراء دليل شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء العرب AID إلكترونيا عبر الموقع الإلكترونى للاتحاد.

وأتاح الاتحاد لمن يرغب فى شراء الدليل الدفع إلكترونيا وذلك بأسعار تبدأ من 300 دولار أمريكى وحتى 1000 دولار وذلك وفقا لعدد النسخ الورقية وعدد المستخدمين للدليل إلكترونيا عبر موقع الاتحاد.

يهدف الاتحاد بصورة أساسية إلى دعم الروابط والصلات بين أسواق وهيئات التأمين وتوثيق أواصر التعاون فيما بينها والتنسيق بين نشاطاتها المختلفة بغية حماية مصالح الأعضاء وتنمية صناعة التأمين العربية وإبراز كيانها العربي.

ويعد الاتحاد هو ” بيت التأمين العربي ”  حيث يعتبر هيئة عربية دولية تعمل أن تكون المؤسسة الرئيسية الداعمة لصناعة التأمين العربية وصولا لتطويرها وتكاملها باتباع السياسات والوسائل المحددة بنظامها الأساسي وبما يحقق مصالح الأعضاء.

الدولة ماضي وذلك معدل موقع امين دعم بيان خلال جديد تأمين مختلفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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