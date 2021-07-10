تقرير: «مصر لتأمينات الحياة» تتصدر قطاع التأمينات في مصر

كشف تقرير صادر عن قطاع التأمين عن تصدر شركة “مصر لتأمينات الحياة” إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ترتيب شركات تأمينات الحياة، عن عدد وثائق التأمين الفردية الجديدة خلال العام المالى 2019/2020.

وبلغ عدد وثائق التأمين الفردى الجديدة بالشركة 191622 وثيقة، وتلاها فى الترتيب شركة “أليانز لتأمينات الحياة” وبلغ حجم وثائق التأمين الفردى الجديدة بها 78352 وثيقة، فيما حلت شركة “أكسا لتأمينات الحياة” فى المرتبة الثالثة بعدد وثائق بلغت 40077 وثيقة خلال ذلك العام.

واحتلت شركة كيو إن بى الأهلى لتأمينات الحياة المركز الرابع فى الترتيب بين شركات تأمينات الحياة وبلغ عدد وثائق التأمين الفردى الجديدة بالشركة 20751 وثيقة خلال العام المالى 2019/2020، وتلاها فى المرتبة الخامسة شركة “قناة السويس لتأمينات الحياة” وبلغ عدد وثائق التأمين الفردى الجديدة بالشركة 14368 وثيقة.

وجاءت شركة متلايف لتأمينات الحياة فى المرتبة السادسة، وبلغ عدد وثائق التأمين الفردى الجديدة بالشركة 11014 وثيقة خلال العام المالى 2019/2020، وتلاها فى المركز السابع شركة “gig” لتأمينات الحياة التكافلى وبلغ عدد وثائق التأمين الفردى الجديدة بالشركة 9628 وثيقة جديدة، وتلاها فى المرتبة الثامنة شركة “تشب لتأمينات الحياة” وبلغ عدد وثائق التأمين الفردى الجديدة بالشركة 6824 وثيقة جديدة.

وحلت شركة “المصرية الإماراتية” لتأمينات الحياة التكافلى فى المركز التاسع، وبلغ عدد وثائق التأمين الفردى الجديدة بالشركة 3942 وثيقة جديدة خلال العام المالى 2019/2020، وتلاها فى المرتبة العاشرة شركة “الدلتا لتأمينات الحياة” وبلغ عدد وثائق التأمين الفردى الجديدة بالشركة 3630 وثيقة جديدة، واحتلت شركة أروب للتأمين على الحياة المرتبة 11 وبلغ عدد وثائق التأمين الفردى الجديدة بالشركة 2451 وثيقة تأمين جديدة.

واحتلت شركة “اللبنانية السويسرية” لتأمينات الحياة التكافلى المرتبة 12 وبلغ عدد وثائق التأمين الفردى الجديدة فى الشركة 1754 وثيقة تأمين جديدة خلال العام المالى 2019/2020، وتلاها فى المركز 13 شركة “المهندس لتأمينات الحياة، وبلغ عدد وثائق التأمين الفردى الجديدة بالشركة 515 وثيقة تأمين جديدة.