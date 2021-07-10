سوريا ترحب بموافقة مجلس الأمن على تمديد آلية إيصال المساعدات

رحب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم السبت، بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.



وقال المقداد - حسبما نقل التليفزيون السوري - إن "قرار مجلس الأمن الأخير جدد التأكيد على وحدة سوريا"، مشددا على تقديم كل المساعدات الممكنة، وخاصة من الداخل السوري.



وأضاف أن "المعابر الخارجية لم تعد الأداة الأساسية لإيصال المساعدات، بل أصبح الداخل السوري هو الأساس".



وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق بالإجماع على مشروع قرار أعدته روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وفي سياق آخر، صوت مجلس الأمن، على تمديد العمل لآلية إدخال المساعدات لسوريا لمدة عام إضافي، حسبما أفادت “سكاي نيوز” عربية.

ومنح مجلس الأمن تفويضا في البداية لعمليات المساعدة عبر الحدود في سوريا عام 2014 من خلال 4 منافذ، وفي العام الماضي قلّص هذه المعابر إلى واحد فقط عبر تركيا (باب الهوى) يؤدي إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمالي غربي سوريا، وذلك بسبب معارضة روسيا والصين تجديد التفويض عبر المنافذ الأربعة.

وكانت الأمم المتحدة حذّرت مجلس الأمن الدولي من الإخفاق في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، مما قد يشكل كارثة إنسانية على أكثر من 3 ملايين سوري يقطنون شمال غربي سوريا.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في وقت سابق، بأن تمديد التفويض لإدخال مساعدات إلى سوريا عاما إضافيا، ضرورة إنسانية.

وكانت كل من روسيا والصين أبديتا تحفظات على آلية تمديد التفويض وإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا الذي تتدفق عبره شاحنات الإغاثة الدولية والبضائع إلى سكان مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية في محافظتي إدلب وحلب.