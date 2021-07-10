السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا ترحب بموافقة مجلس الأمن على تمديد آلية إيصال المساعدات

مجلس الأمن
مجلس الأمن

رحب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم السبت، بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.


وقال المقداد - حسبما نقل التليفزيون السوري - إن "قرار مجلس الأمن الأخير جدد التأكيد على وحدة سوريا"، مشددا على تقديم كل المساعدات الممكنة، وخاصة من الداخل السوري.


وأضاف أن "المعابر الخارجية لم تعد الأداة الأساسية لإيصال المساعدات، بل أصبح الداخل السوري هو الأساس".


وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق بالإجماع على مشروع قرار أعدته روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

 

وفي سياق آخر، صوت مجلس الأمن، على تمديد العمل لآلية إدخال المساعدات لسوريا لمدة عام إضافي، حسبما أفادت “سكاي نيوز” عربية.

 

ومنح مجلس الأمن تفويضا في البداية لعمليات المساعدة عبر الحدود في سوريا عام 2014 من خلال 4 منافذ، وفي العام الماضي قلّص هذه المعابر إلى واحد فقط عبر تركيا (باب الهوى) يؤدي إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمالي غربي سوريا، وذلك بسبب معارضة روسيا والصين تجديد التفويض عبر المنافذ الأربعة.

 

وكانت الأمم المتحدة حذّرت مجلس الأمن الدولي من الإخفاق في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، مما قد يشكل كارثة إنسانية على أكثر من 3 ملايين سوري يقطنون شمال غربي سوريا.

 

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في وقت سابق، بأن تمديد التفويض لإدخال مساعدات إلى سوريا عاما إضافيا، ضرورة إنسانية.

 

وكانت كل من روسيا والصين أبديتا تحفظات على آلية تمديد التفويض وإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا الذي تتدفق عبره شاحنات الإغاثة الدولية والبضائع إلى سكان مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية في محافظتي إدلب وحلب.

سوريا دمشق وزير الخارجية السوري مجلس الأمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

حكم نهائى ينتصر للمرأة ويسمح لها بإجازة رعاية طفلها حتى 6 سنوات

قيس سعيد يشكر الرئيس السيسى على دعم تونس لمجابهة كورونا

النائب العام يشكل لجنة للقاء قاضيات تمهيدًا لندبهن للعمل بالنيابة

«مذبحة فى بيراميدز».. الإدارة تطيح بعدد كبير من نجوم الفريق فى الموسم المقبل

مفاجأة.. الزمالك يرفض طلب ساسى لتجديد عقده مع الفريق

«خصم شهرين وحرمان من الامتحانات».. «التعليم» تطبق عقوبات قاسية على الغشاشين والملاحظين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أول الغيث «ثلوثية»

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

صور

وتنساب يا نيل حرا طليقا

امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة أممية تطالب إسرائيل برفع الإغلاقات المفروضة على قطاع غزة

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات