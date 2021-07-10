الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«مذبحة فى بيراميدز».. الإدارة تطيح بعدد كبير من نجوم الفريق فى الموسم المقبل

جريدة الدستور

استقر مسئولو نادي بيراميدز على الإحلال والتجديد بين صفوف فريق كرة القدم بالنادي، خلال الموسم المقبل وإعادة الهيكلة لعلاج السلبيات التي حدثت في الموسم الجاري والخروج من سباق المنافسة على لقب بطولة الدوري ووداع الكونفدرالية الأفريقية بعد الاقتراب من لقبها للعام الثاني على التوالي، وتراجع مستوى الفريق بشكل عام.

ويمر فريق بيراميدز بحالة من تراجع المستوى في الوقت الحالي والنتائج المخيبة للآمال على صعيد بطولة الدوري.

واتفق مسئولو بيراميدز فيما بينهم على رحيل عدد كبير من اللاعبين ومن بينهم نجوم كبار وعلى رأسهم رمضان صبحي لاعب المنتخب الأولمبي والذي طلب الرحيل عن فريقه بسبب عدم شعوره بالراحة والضغوطات الكبيرة عليه وهو ما تمت الموافقة عليه.

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