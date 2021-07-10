السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

عمان: العلاقة التاريخية مع السعودية مبنية على التشاور وحسن الجوار

عائشة بنت حمد الدرمكي
عائشة بنت حمد الدرمكي

أكدت عضو مجلس الدولة في سلطنة عمان الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكي، عمق العلاقة التاريخية بين بلادها والمملكة العربية السعودية، المبنية على حسن الجوار والتشاور وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا التي تهم البلدين.

ووصفت الدرمكي- بحسب وكالة الأنباء السعودية- اليوم السبت، زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، للسعودية، بأنها ذات أهمية بالغة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار الشراكات الإستراتيجية.

وأشارت إلى أن البلدين خلال جائحة "كورونا"، حرصتا على التنسيق لإدارة الجائحة وفق منهجية قادرة على التوازن بين تأمين صحة شعبيهما وسلامتهما، وتوفير المخزون الدوائي والغذائي من خلال المنشآت الصناعية المنتجة فيهما، وذلك في سبيل الحد من آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

ويبدأ سلطان عمان هيثم بن طارق- غدا الأحد- زيارة إلى السعودية؛ تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص القيادتين على توثيق الروابط المشتركة.

وسيتم- خلال الزيارة- بحث جميع جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات الشعبين وتحقق الأهداف المرسومة في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ومن المقرر أن يرافق السلطان هيثم بن طارق، عدد من الوزراء من بينهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، ووزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، ووزير الخارجية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

عمان السعودية الدرمكي كورونا المنشآت الصناعية

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