«عمليات كفر الشيخ»: 99.5% من طلاب الثانوية العامة أدوا امتحان اليوم

أعلنت غرفتي عمليات محافظة كفر الشيخ ووغرفة عمليات التربية والتعليم ، عدم رصد أي تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة ب 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، كما لم ترصد أي حالات غش، وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ .

كما تابعت غرفة عمليات محلية بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه قد تقدم لليوم الأول السبت 10 يوليو للشعبة العلمية 13 ألف و271 طالب وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب 99.5٪ موزعين على 86 لجنة في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان باليوم الأول للشعبة العلمية، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم، مضيفا أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، قد تفقدا عدداً من لجان إمتحانات الثانوية العامة، منها مدرسة على عبدالشكور للغات، ومدرسة شهيد السلام، ومدرسة الشهيد رياض، ومدرسة هشام بركات، وذلك للوقوف على سير أعمال الإمتحانات والإلتزام بالإجراءات الإحترازية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين، مؤكداً على حرصه الدائم لمتابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة مراكز ومدن المحافظة.