«خصم شهرين وحرمان من الامتحانات».. «التعليم» تطبق عقوبات قاسية على الغشاشين والملاحظين

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء امتحانات 5 طلاب بالشعبة العلمية في الثانوية العامة ومنعهم من دخول امتحانات الدور الأول 2020/2021 وحرمانهم من دخول امتحانات الدور الثاني لهذا العام وحرمانهم من دخول امتحانات العام التالي 2021/2022م.

وشدد الوزير على أنه سيتم مجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كل منهما وحرمانهما 5 سنوات من أعمال الامتحانات وإبلاغ النيابة العامة بالوقائع، مشيرا إلى أن جميع الحالات تم ضبط طلابها اثناء الغش باللجان الامتحانية أثناء انعقاد امتحان اللغة العربية بحيازة الهاتف المحمول من بينهم حالة تم ضبطها بحيازة تابلت، ووضع شريحة به واستخدامه للاستقبال والإرسال أثناء عقد اللجان وحالة أخرى تهكير تابلت والغش من خلاله.

وأوضح الوزير أنه قرر حرمان طالب واحد فقط من دخول امتحانات الدور الأول 2020/2021 وحرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني لهذا العام، ومجازاة الملاحظين بخصم شهرين من راتب كل منهما وحرمانهما 5 سنوات من أعمال الامتحانات وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

وأشار إلى أن هناك حالتين من إجمالي 8 تم ضبطهم وتقرر إلغاء امتحانهم في مادة اللغة العربية بالدور الأول 2020/2021 وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة، كما تم ضبط أحد الطلاب يغش من خلال سماعة بلوتوث، وآخر من خلال المحمول ومفرغ له مكان بكتاب المدرسة.

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