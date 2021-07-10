السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري يعقد لقاءا لاستعراض آخر مستجدات الموقف المائي الحالي

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى

شهدت وزارة الموارد المائية والري نشاطا مكثفا خلال الساعات الأخيرة، حيث عقد الوزير لقاءا مفتوحا مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وبرامج التوك شو، لاستعراض ومناقشة آخر مستجدات الموقف المائي الحالي في ظل تنامي الاحتياجات وثبات الحصة المتاحة سنوياً. 

كما استعرض وزير الموارد المائية والري آخر مستجدات الأزمة الحالية بشأن إتمام عملية الملء الثاني من قبل أثيوبيا بإرادتها المنفردة دون اتفاق قانوني ملزم ونهائي مع مصر والسودان، وكذلك في أعقاب جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة. 

الدكتور محمد الباز يحاور قيادات الري حول أزمة موارد المياه 
وشهد لقاء وزير الموارد المائية والري مع الإعلاميين، اليوم، حوارا أداره الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير «الدستور» مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، التى قدمت شرحا حول مؤشرات قياس المراسي النيلية ومتابعة المحاصيل ومتابعة المشروعات في أعالي النيل، مضيفة أن كل شيء له علاقة بالمياه في مصر مرصود بالكامل.

مصر تتعاون مع جميع الدول الأفريقية 
وأوضح الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، محدودية الموارد المائية المتاحة في مصر، وأنها أقل من الاحتياجات بحوالي 20 مليار متر مكعب والفجوة المائية تتسع سنويًا بسبب الزيادة السكانية، مما يسبب ضغط كبير على الموارد المائية.

وأكد الدكتور ممدوح عيد رئيس قطاع مياه النيل خلال لقاء الدكتور محمد الباز أن تواجد مصر في دول حوض النيل منذ قديم الأزل، وتقوم مصر بمساعدة كافة الدول بهدف تحقيق الطريقة المثلى للتعامل مع مياه النيل.

مصر منتصف سد النهضه مؤشرات وزير الري مشروعات مياه مستجدات الصحف الدكتور محمد الباز الموارد المائية مجلس الأمن الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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