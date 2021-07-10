السبت 10 يوليو 2021
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مصر

بالأسماء.. «التعليم» تنشر أرقام جلوس الغشاشين فى أول يوم لامتحانات الثانوية

طارق شوقي
طارق شوقي

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، بيانًا يتضمن حالات الغش التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة في امتحانات الثانوية العامة حيث شمل الييان على إعلان أسماء وأرقام جلوس طلاب الثانوية العامة.

وقال وزير التعليم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "حذرنا كثيرًا من الغش، لكن للأسف قام الطلاب المذكورون في هذا البيان بمحاولات للغش وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد في البيان.

وأكد طارق شوقي في تعليقه على مستوي امتحان اللغة العربية ومدى صعوبته من عدمه، ليس مجرد تعليق، لكن يجب شرحه بوضوح وهو ما ساحاول كتابته نظرًا لأهمية الموضوع، حتى يستطيع الجميع فهم النظام الجديد للامتحانات: "انتظروا اليوم شرح هذا الأمر حتي يستطع الجميع فهم النظام الجديد المختلف تمامًا عن نظام الامتحانات القديم القائم علي الحفظ والتلقين".

وعن شكوى الطلاب من صعوبة الامتحان، قال الوزير نصًا: "لا يمكن هذا بدون أرقام وبدون تحليل علمي، فالطالب المجتهد يقول شيئا وغير المجتهد يراه صعبًا وهذا طبيعي، بل هدف الامتحان هو التمييز بينهم".

أوضح الوزير أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة يضعها عشرات الخبراء بالمركز القومي للامتحانات، وكل سؤال تتم مراجعته من حيث الوقت ومستوى الصعوبة ومخرج التعلم الذي يقيسه، كما تتم مراجعته من حيث الجودة والترجمة.

أوضح أن المستهدف هو تغيير أسلوب التقييم، وتغيير ثقافة تقفيل الامتحان، لأن مفيش حد هيقفل الامتحان"، مشيرًا إلى أن الهدف من طريقة التقييم الجديدة هو ان يجيب الطالب على اكبر عدد من الاسئلة في منافسة متكافئة مع زملائه.

وأكد الوزير أن مجاميع طلاب الثانوية العامة ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة، فالوزارة لا تستهدف 98% و100% "زي زمان"، فالهدف ليس تقفيل الامتحان: "كل الطلاب سيكون معهم نفس الامتحان بنفس مستوى الصعوبة، وستكون مسطرة التقييم واحدة على الكل"، وتابع "اللي عمل كويس هيدخل الكلية اللي عايزها أيًا كان مجموعه كام".

الغشاشين
الغشاشين
الغشاشين
الغشاشين
طريق دراسة مختلفة اللغة العربية التعليم الفنى وزير التعليم الثانوية العامة التواصل الاجتماعي التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة

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