الكويت تسجل 1555 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم السبت، عن تسجيل 1555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 374104 حالات.

وقال السند، في بيانٍ له اليوم، أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، من بينها 10 حالات غير "محصنة" ليصبح بذلك مجموع حالات الوفاة المسجلة في الكويت 2100 حالة.

وأشار السند، إلى تسجيل 1728 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في الكويت إلى 353936 حالة، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.61 في المئة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 326 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 18068 حالة، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد- 19) إلى 1169 حالة.

وأفاد السند، بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 13786 مسحة، ليصبح مجموع الفحوصات 3123626، منوهًا بأن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 11.28 في المئة.

وفيما يتعلق بمعدل الإصابات في المحافظات الكويتية، قال السند، إنها بلغت في محافظتي الأحمدي وحولي نسبة 32 في المئة لكل منهما، ثم محافظة الفروانية بمعدل 14 في المئة، ومحافظتي الجهراء والعاصمة بنسبة 11 في المئة لكل منهما.

وفي ختام بيانه، جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصيًا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.