نقل هاني شاكر إلى منزله بعد استقرار حالته الصحية

كشفت مصادر من داخل نقابة المهن الموسيقية تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر نقيب المهن التمثيلية بعد إصابته مؤخرًا ببعض الأعراض التي أدت إلي نقله لأحد المستشفيات من أجل إجراء التحاليل والإشاعات اللازمة.



وقال المصدر، لـ"الدستور"، إن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر أصبحت مستقرة وهو ما دفع أن يكتب له الطبيب المعالج تصريح خروج من المستشفى، ليتم نقله إلي منزله بشكل نهائى وذلك منذ ساعات اليوم السبت.



واعتذر هانى شاكر عن حفله بدار الأوبرا خلال فيديو قال فيه: "بعتذر جدًا عن حفل اليوم وكان نفسى أشوفكم وأغنى اللى انتو عاوزينه، بس للأسف صحيت من النوم لقيت نفسى تعبان وعندى ضربات قلبى مش متزبطة، وجيت المستشفى عشان بعمل تحاليل وفحوصات، والدكتور قالى لازم أفضل 48 ساعة فى العناية المركزة".



أضاف هانى: "بجد بعتذر من قلبى كان نفسى أكون معاكم النهاردة وإن شاء الله نحدد معاد قريب جدا للحفل لأن إنتم اللى بكون أسعد بكم وأشوفكم لأنكم بتدونى معنى وطعم للحياة".



في جانب آخر كان أمير الغناء العربي هاني شاكر طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "لو سمحتوا" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى.



وظهر نقيب المهن الموسيقية مؤخرًا حيث لفت الأنظار إليه في البوستر الذى شاركه مع متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليكتفى بتشويق متابعيه بكلمة "قريبًا"، بدون الإعلان عن أى تفاصيل جديدة.

وتعاون هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وانت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.