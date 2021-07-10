غدًا.. جمعية «شباب الأعمال» تستضيف وزيرة التعاون الدولي

تستضيف الجمعية المصرية لشباب الأعمال، غدًا الأحد، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في ندوة عبر تطبيق zoom، لمناقشة "تأثير التمويل التنموي على نمو قطاع الأعمال في مصر"، حيث يأتي اللقاء في إطار الخدمات التي تقدمها الجمعية المصرية لشباب الأعمال لأعضائها.

وأشارت الجمعية، إلى أن الندوة تستعرض جهود القطاعين الخاص والحكومي دعم التمويل التنموي وخلق شراكة حقيقية بين كافة الأطراف، بالإضافة إلى أن اللقاء يأتي في إطار حرص الجمعية على التواصل المستمر مع المسئولين الحكوميين ووزارة التعاون الدولي، وبحث فرص الشراكة معها على المستوى القريب والبعيد.

وكشفت "شباب الأعمال"، أنها تضع نصب أعينها كافة المحاور الاقتصادية في مجالات مختلفة بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال شراكة أعضائها كممثلين في العديد من القطاعات الصناعية والتنموية المختلفة، فيما يدير الندوة جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس بسام الشنواني الأمين العام وفادي إسماعيل عضو لجنة الاستشارات بالجمعية.

جدير بالذكر أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، نظمت ندوة تحت عنوان "الفرص التجارية والتحديات بين مصر ودول الميركوسور"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث ناقشت الندوة فرص دعم الاستثمار لدول الاتفاقية (الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي وفنزويلا).

وقالت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنها تستهدف من تلك اللقاءات الوقوف على آخر المستجدات فيما يخص الاتفاقية، وسبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية وتعظيم الاستفادة من كافة الاتفاقيات التجارية مع مختلف الجهات والدول، لتعزيز الاقتصاد المصري وتوفير كافة الخطط والإمكانات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، بالإضافة إلى حل المشاكل العالقة والتي تواجه المستثمرين والمصريين المرتبطين باتفاقية الميركوسور.

وأكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن ندوة "الفرص التجارية والتحديات بين مصر ودول الميركوسور"، شارك فيها جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، فيما يشارك بالندوة كمتحدثين محمد الخطيب المستشار التجاري ونائب مدير إدارة الأمريكتين، ونشوى بكر الوزير المفوض التجاري رئيس المكتب التجاري بالبرازيل.