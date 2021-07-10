السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بوتين يؤيد ضم وحدات من القوزاق إلى قوات الحرس الوطنى

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أعلن مفوض الرئيس الروسي في دائرة شمال القوقاز الفيدرالية، يوري تشايكا، اليوم السبت، أن فكرة إنشاء تشكيلات من القوزاق ضمن قوات الحرس الوطني حظيت بتأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وقال تشايكا في كلمة ألقاها أثناء منتدى "وحدة القوزاق - 2021" في مدينة نالتشيك عاصمة جمهورية قبردين بلقار في شمال القوقاز الروسي: "أعتقد أن القوزاق يجب أن يشكلوا فرعا إقليميا من الحرس الوطني الروسي"، مضيفا: "أنه سبق أن وجه رسالة حول هذا الموضوع إلى بوتين وأن  مبادرته هذه حظت بدعم رئيس الدولة".

 

وأوضح تشايكا أن الحديث يدور عن أفواج وكتائب مكونة من القوزاق حصريا، على أن يتم تمركزها في المناطق التي يعيشون فيها، مردفا: "تلك هي فكرتنا ومن الصعب القول كيف سيتم تحقيقها لكننا سوف نسعى إلى ذلك"، حسبما نقلت وكالتي "نوفوستي وتاس" الروسيتين.

 

وسابقا قال تشايكا منظمة القوزاق في منطقة تيريك (شمال شرقي القوقاز) يمكن أن تتعاون مع وحدات الجيش الروسي والحرس الوطني، ويمكن إشراك القوزاق في حراسة مواقع حكومية وحماية الأمن العام.

 

وأعرب تشايكا عن أمله في أن يتم ذلك بالاعتماد على استراتيجية سياسة الدولة الروسية إزاء القوزاق في روسيا خلال الفترة من 2021 إلى 2030.

 

وحسب الاستراتيجية التي صدقها الرئيس الروسي عام 2020، فتتمحور سياسة الدولة في المجال المذكور حول إشراك القوزاق في أنشطة تهدف إلى تطوير قدرات البلاد الدفاعية وتعزيز أمنها، بالإضافة إلى تحسين العلاقات بين القوميات ومحاربة التطرف، ومساعدة أهالي مناطق منكوبة أثناء حالات طوارئ، والأنشطة الخاصة بحماية البيئة.

 

وفي روسيا الحديثة يشكل القوزاق فئة من الشعب الروسي يعتبر أبناؤها ورثة للتقاليد الثقافية والحربية لفئة من فئات ما قبل الثورة البلشفية، كانت تجمع بين الزراعة والخدمة العسكرية والأمنية.

 

ولعب القوزاق دورا بارزا في الاستيطان الروسي لشمال القوقاز وفي حروب الإمبراطورية الروسية ضد سكان الجبال المحليين في القرن التاسع عشر.

 

القوقاز الفيدرالية روسيا الحرس الوطني الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيلات من القوزاق

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