طالبة تستعين بالشرطة لدخول لجنة امتحان الثانوية العامة بالبحيرة

قررت اللجنة العامة المشرفة على امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة منع طالبة بلجنة مدرسة أبو حمص الثانوية المشتركة من دخول الامتحانات؛ بسبب حضورها بعد بدء الامتحان بنصف ساعة ما دعى الطالبة للاستغاثة بشرطة النجدة من خلال بلاغ تقدمت به حيث رفض المسئولون السماح بدخولها.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الشرطة بلاغا من الطالبة وتدعى سماح م خ ع المقيدة بلجنة المدرسة الثانوية المشتركة بأبوحمص وتقيم قرية كوم صوان دائرة مركز أبو حمص، وجاء في البلاغ رفض المسئولين عن اللجنة دخولها الامتحان بعد وصولها متأخرة بنصف ساعة. وعللت الطالبة سبب تأخرها بعدم وجود مواصلات تقلها من قريتها لمدينة أبوحمص مكان اللجنة.

وأكد مصدر مسئول بالتربية والتعليم بالبحيرة إحالة بلاغ الطالبة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم للتحقيق فى البلاغ.



ومن جهة أخرى تباينت ردود أفعال طلاب القسم العلمى بالثانوية العامة بالبحيرة اليوم السبت حول امتحان مادة اللغة العربية، ففى العديد من اللجان حيث اشتكى الطلاب من صعوبة الامتحان بينما اشتكى البعض الآخر من عدم كفاية الوقت المحدد لطول الامتحان.

وشهدت اللجان تواجدا مكثفا لقوات الأمن كما شهدت قيام القيادات الأمنية بأمن البحيرة بتفقد محيط اللجان والتأكيد على تواجد الخدمات الأمنية ووضع الحواجز الأمنية لمنع تواجد أولياء الأمور، وأدى ٢١٧٩٩ من طلاب الشعبة العلمية بالبحيرة اليوم امتحان اللغة العربية وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة .

كما تم تطبيق كافة الإجراءات من تباعد المقاعد بمسافات كافية وتواجد عدد لا يزيد علي ١٤ طالبا بكل لجنة، وإرتداء الكمامات وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا داخل جميع اللجان فى كافة أنحاء المحافظة.