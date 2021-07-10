قطاع السجون يعقد لجانا لأداء النزلاء امتحانات الثانوية العامة (صور)

عقد قطاع السجون، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عددًا من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة، لعدد من النزلاء، بمختلف السجون على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقام القطاع برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، بتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على الاهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، وتفعيلاً لاستراتيجية الوزارة، الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع، عقب انقضاء فترة العقوبة.