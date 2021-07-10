السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قطاع السجون يعقد لجانا لأداء النزلاء امتحانات الثانوية العامة (صور)

قطاع السجون يعقد
قطاع السجون يعقد لجانا لأداء النزلاء امتحانات الثانوية العام

عقد قطاع السجون، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عددًا من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة، لعدد من النزلاء، بمختلف السجون على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. 

 

وقام القطاع برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، بتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على الاهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، وتفعيلاً لاستراتيجية الوزارة، الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع، عقب انقضاء فترة العقوبة.

 

قطاع السجون امتحانات الثانوية العامة مستوى الجمهورية وزارة التربية والتعليم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

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وائل لطفي

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