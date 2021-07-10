«شكرًا لمن وضعه».. معلم لغة عربية يتحدث عن امتحان الثانوية العامة

علق حسين منصور معلم لغة عربية بمدرسة السعيدية، على امتحان اللغة العربية للثانوية العامة اليوم، حيث قال: «بوصفي معلمًا للغة العربية أعتقد أن نظام الأسئلة الجديد رائع ولن يستطيع أحد أن يدعي أنه جاء من توقعاته، أو أن ٩٠% منه من ملزمته، فأهلا بالتجديد، وشكرًا لمن وضعوه.. وبوصفي مسؤولًا عن واحدة من أكبر مدارس مصر فأرجو تأجيل الاعتماد على التابلت سنتين أو ثلاثة حتى تكتمل جميع التجهيزات لهذا العهد الجديد في جمهوريتنا الجديدة.. وتحيا مصر المحروسة».

ونشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان مفصل بحالات الغش التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة، اليوم السبت الموافق 10/7/2021.