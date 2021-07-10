الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين بتهمة القتل العمد

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد لجلسة الإثنين المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى.

أسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.‎

التجمع الخامس محكمة جنايات القاهرة سفاح الجمالية المستشار هشام عبد المجيد القتل العمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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