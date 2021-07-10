عودة الأنشطة الصيفية بكنائس شبرا الشمالية تحت شعار «كنيستى روح وحياة»

ترأس الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الشمالية صلوات القداس الإلهي الافتتاحي لفعاليات مهرجان الكرازة والأنشطة الصيفية لعام 2021م، وذلك بكنيسة القديسة السيدة العذراء مريم بشبرا.

وشارك بالحضور في القداس لجنة المهرجان ومنسقي الكنائس وأمناء التربية الكنسية لكنائس شبرا الشمالية، وذلك تحت شعار “كنيستي روح وحياة”

ووجه الأنبا أنجيلوس في كلمته خلال القداس رسالة تشجيع على المشاركة في المهرجان لتحقيق استفادة كل المشاركين خلال فترة الإجازة والتفاعل مع المسابقات، مشيراً إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال فعاليات عودة الأنشطة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر حتى 12 يوليو الجاري، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التي تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ في خدمته.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، الذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.