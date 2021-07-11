خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع الذهب في ختام التعاملات

ارتفعت أسعار الذهب عالميا من مستويات 1775 دولار إلى 1810 دولار للأونصة خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 10 يوليو 2021 بعد ارتفاع المخاوف بسبب ارتفاع إصابات كورونا المتحور في عدة دول.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد معطي إن ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية سببه استمرار تصريحات الفيدرالي الأمريكي وارتفاع المخاوف من صعوبة النمو الاقتصادي مع استمرار برنامج مشتريات السندات الأمريكية وفي ظل سماح الاتحاد الأوروبي بارتفاع التضخم فوق مستويات 2%.

وأشار «معطي» إلى أن ارتفاع سعر جرام المعدن الأصفر مع استمرار طباعة الأموال والسماح بارتفاع التضخم يقابله ارتفاع في سعر الذهب، بالإضافة إلى أن هناك علاقة طردية بين الذهب والأزمات فمعنى ارتفاع الإصابات من كورونا من جديد والتخوف من عدم تعافي الاقتصاد العالمي بسهولة فذلك يعني أيضا ارتفاع الذهب.

الأوقات المناسبة لشراء الذهب

وأضاف: «الآن نحن في مرحلة ضبابية لكنها في نفس التوقيت فرصة جيدة للشراء، لأن الذهب انخفض من مستويات 2075 دولار إلى 1800 دولار، وبالتالي يفضل هنا شراء الذهب لكن على 3 مستويات سعرية بمعنى تقسيم المبلغ الذي تريد به الاستثمار في الذهب بشراء جزء الآن عند مستويات 1800 دولار أي ما يقابله سعر حوالي 890 جنيه لعيار 24 قيراط، وإذا ارتفع الذهب مباشرة من هذا السعر فقد ضمنت مكسب ولكن في حالة هبوط السعر مرة آخرى لمستويات 800 جنيه للجرام لعيار 24 قيراط فهنا يمكنك شراء كمية آخرى وفي حالة هبوطه لمستويات 1560 دولار أي ما يعادل حوالي 750 جنيها للجرام لعيار 24 قيراط فهنا أرى أنها فرصة ممتازة للشراء والاحتفاظ بما تملكه من الذهب لفترة طويل الأجل، لأن الذهب يرتفع وقت الأزمات والأزمات لم ولن تنتهي».

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 ، عيار 21 عيار 18 الجنية الذهب

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

بلغ سعر جرام الذهب 24 قيراط يصل لـ896 جنية

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يصل بـ 821 جنية

وصل سعر جرام الذهب 21 قيراط يسجل بقيمة 784 جنية

وصل سعر جرام الذهب 18 قيراط يسجل بقيمة 672 جنية

وصل سعر جرام الذهب 14 قيراط يسجل بقيمة 523 جنية

وصل سعر جرام الذهب 12 قيراط يسجل بقيمة 448 جنية

بلغ سعر الجنيه الذهب 8 جرام عيار 21 قيراط بقيمة 6.272 جنيها