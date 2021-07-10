ريهام سعيد أحدث المنضمين لفريق «السيدة زينب» ومحمد رياض يعتذر

انضمت الفنانة ريهام سعيد لفريق عمل “السيدة زينب” الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر المقرر عرضه خلال موسم الشتاء المقبل ضمن مسلسلات الأوت أوف سيزون.

وأكد مصدر داخل فريق عمل المسلسل للدستور أن ريهام سعيد تعاقدت بشكل رسمي خلال أيام على المشاركة في بطولة المسلسل، لتكون أحدث المنضمين لصناع العمل، لافتا أن لا صحة لانضمام الفنان محمد رياض كما تداول البعض حيث لم يشارك في بطولة العمل ولم يتعاقد عليه، لافتا إلى أنه تم ترشيحه في البداية ولكنه اعتذر عن المشاركة.

فى السياق ذاته، يواصل السيناريست أحمد صبحى كتابة حلقات المسلسل، حيث تدور أحداثه فى 60 حلقة، ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى المقبل.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وجارى التعاقد مع باقى أبطال العمل، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

ويعكف محمد النقلي بمشاركة الجهة المنتجة على وضع اللمسات النهائية للعمل قبل انطلاق التصوير ووضع خطة زمنية ومعاينة أماكن التصوير والمقرر أن تكون داخل إحدى المناطق الشعبية في حي السيدة زينب.

والمخرج محمد النقلى وأحمد صبحى تعاونا مؤخراً فى مسلسل "سكن البنات"، الذى لعبت بطولته وفاء عامر وأيتن عامر، دينا، منذر رياحنة، منة فضالى، محمد نجاتى، هايدى رفعت، إلهام عبدالبديع، حسنى شتا، هاجر الشرنوبى، الفت عمر، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد.

ومسلسل "السيدة زينب" بطولة الفنانة سوسن بدر بمشاركة عدد كبير من الفنانين من المقرر الإعلان عنهم خلال الفترة القليلة المقيلة بعد إبرام التعاقدات معهم رسميًا، وتعاقد حتى الآن، بشكل رسمي كل من الفنان حسام داغر والفنان محمود عبدالمغني، وكان من المقرر أن تنضم الفنانة عبير صبري للمشاركة في بطولة العمل ولكنها اعتذرت نظرًا لانشغالها بتصوير مسلسل “عودة الأب الضال” مع الفنان بيومي فؤاد، ومسلسل السيدة زينب من تأليف أحمد صبحي، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وسوف يتم تصويره بداية من العشرة أيام المقبلة.